«Мы думали, человеку нужна помощь»: двое друзей остановились на пустой трассе, где один из них встретил свою смерть

Житель Бурятии получил 12-летний срок за убийство парня, который хотел ему помочь. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Ночью 23 ноября 2025 года на федеральной трассе «Р-258 Байкал» разыгралась настоящая драма, закончившаяся гибелью молодого человека. Собранные следователями СК по Кабанскому району доказательства суд счел неопровержимыми, и теперь виновный ответит за свое преступление по всей строгости закона.

Как стало известно КП-Иркутск, всё началось с рядовой ссоры. Пьяный житель Бурятии повздорил с женой, после чего отправился пешком из поселка Каменск в Улан-Удэ. На безлюдной дороге его заметили двое молодых людей. Решив, что человеку нужна помощь, они остановили свою машину.

Однако вместо благодарности водитель и его пассажир получили лишь поток оскорблений. Словесная перепалка мгновенно переросла в жестокую драку. Выхватив нож, агрессивный мужчина набросился на парней. Он нанес одному из них удары в бедро и голень, а второму — в область подбородка. Одному из потерпевших чудом удалось оттолкнуть нападавшего. Он усадил истекающего кровью друга в машину и на всех парах помчался в больницу. К сожалению, по пути 18-летний сибиряк скончался от полученного ранения бедра.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Приговор — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскали более 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального и материального вреда родственникам погибшего.