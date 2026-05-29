В Иркутске семьям погибших участников СВО вручили государственные награды.

В Иркутске состоялась торжественная и трогательная церемония передачи государственных наград семьям наших земляков, которые героически погибли, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. К глубокому сожалению, эти мужчины уже не вернутся домой, но их подвиг навсегда останется в памяти народа.

Награды были вручены родственникам следующих героев: Виктор Деменков, Антон Лумпов, Виталий Мясников, Даниил Плотников, Дмитрий Убашеев. Все они были посмертно награждены орденами Мужества за проявленные отвагу и самоотверженность. Еще один иркутянин, Александр Егоров, был удостоен ордена Мужества и знака отличия ордена Святого Георгия IV степени. Его Георгиевский Крест также был передан родным.

Каждая из этих наград — это не просто знак отличия, а символ невероятной храбрости и преданности Родине. Эти мужчины защищали страну до последнего вздоха, и их подвиги навсегда останутся в сердцах тех, кто их знал, и в истории нашей страны. .