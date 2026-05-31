Появилось видео с места, где перевернулась лодка с четырьмя людьми на Ангаре. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала видеозапись, сделанную на месте, где произошла трагедия с лодкой. 31 мая на Ангаре в Иркутске перевернулось судно, в котором находились четыре человека, в том числе ребенок. Один мужчина погиб.

На записи видно, как работают транспортные следователи. В районе острова Поповский ведутся поиски пропавшего ребенка. Масштабные работы проводят не только на воде, но и по береговой линии.

Напомним, люди в лодке были без спасательных жилетов. До прибытия экстренных служб помощь тонущим оказали очевидцы. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку.