Экс-глава минстроя Иркутской области работает в правительстве Забайкалья

Алексей Емелюков с 1 июня назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства. Фото: пресс-служба правительства Забайкалья.

Алексей Емелюков, ранее возглавлявший министерство строительства Иркутской области, с 1 июня 2026 года назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края. Как сообщает ИА ChitaMedia, соответствующее распоряжение уже подписано, в новом регионе он будет курировать строительную сферу.

- Алексей Емелюков родился в Приангарье, в 2015 году окончил Иркутский государственный университет по направлению «Юриспруденция», позже получил квалификацию магистра по государственному и муниципальному управлению, - пишут журналисты.

В строительной отрасли работает с 2017 года, прошел разные должности в министерстве строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, а затем возглавил ведомство. Его предшественник на посту и.о. зампреда правительства Забайкалья Михаил Заиченко покинул должность по собственному желанию 31 мая.

