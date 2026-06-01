В Иркутской области усилят адресную помощь семьям с детьми участников СВО

Приангарье выиграло грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства, регион получит 13,3 миллиона рублей на два года (2026-2027) по программе «Моя семья». Заявку министерства социального развития высоко оценили на конкурсном отборе инновационных социальных проектов.

Деньги направят на адресную поддержку семей с детьми, чьи родители участвуют в специальной военной операции. В планах открыть кабинеты для коррекции психоэмоционального состояния, службы диагностики и консультирования, мобильные бригады, семейные онлайн-приемные и клубы для родных бойцов. Оборудование на средства гранта получат учреждения социальной сферы в Иркутске, Тулуне, Братске, Усть-Илимске, Ангарске, Тайшете, Усолье-Сибирском, Черемхово и Шелехове.

- Иркутская область - давний ключевой партнер Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это почетно и ответственно - представлять свой опыт и определять возможные пути развития сферы поддержки семьи и детей. Министерство благодарит Фонд поддержки детей за высокую оценку регионального проекта и оказанное доверие, - сказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

В ближайшее время комплекс мер утвердят нормативным актом, после чего заключат договор о предоставлении гранта.