Долг в 2 млн рублей: мать из Ангарска заплатила алименты к 18-летию дочери Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Ангарска на протяжении длительного времени не переводила алименты на содержание дочери. Ребёнка с рождения воспитывали посторонние люди, родная мать в жизни дочери не участвовала и не помогала материально.

Судебные приставы применили к должнице принудительные меры: обращали взыскание на денежные средства с банковских карт и счетов. Поскольку этого оказалось недостаточно, в отношении женщины возбудили уголовное дело по неуплате алиментов. Женщину объявили в федеральный розыск. Как сообщает Тайшет24, полицейские установили, что жительница Ангарска вышла замуж и сменила фамилию, после чего доставили её к дознавателю по новому месту жительства.

- Женщина заплатила алименты, только когда получила наследство. Деньги перевела за несколько дней до 18-летия дочери, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.