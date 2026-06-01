Бензин и дизель подорожали на всех заправках Иркутска за неделю. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 25 по 31 мая 2026 года в Иркутске поднялись цены на топливо. «Байкал 24» пишет о том, что рост затронул все крупные сети АЗС, подорожали и бензин, и дизель.

- Литр АИ-92 на большинстве заправок остался на отметке 64,15 рубля, но на одной из сетей прибавил 10 копеек и достиг 64,25 рубля. АИ-95 на двух заправках сохранил цену 67,75 рубля, на другой подорожал сразу на полтора рубля до 69,25 рубля, еще на одной вырос на 10 копеек до 67,85 рубля, - пишут журналисты.

АИ-100 прибавил везде: от 30 копеек до 1,8 рубля за литр, теперь его цена колеблется от 92,05 до 95,55 рубля. Дизельное топливо тоже пошло вверх, теперь литр стоит от 83,5 до 84,5 рубля.

Ранее КП-Иркутск публиковала зурхай на неделю с 1 по 7 июня. Читайте, какие дни принесут удачу.