В иркутском поселке Кирова открыли новую амбулаторию на 50 приемов в смену.

Новая врачебная амбулатория начала работу в поселке Кирова. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, она рассчитана на 50 посещений в смену и будет обслуживать больше шести тысяч жителей поселков Кирова, Горького и тринадцати ближайших садоводств. Объект возвели на средства областного бюджета за 48,7 миллиона рублей, он вошел в состав МСЧ ИАПО.

- Открытие этой амбулатории - важный шаг в повышении доступности медицинской помощи для жителей поселков Кирова, Горького и близлежащих населенных пунктов. Поскольку одна из национальных целей сегодня - сохранение населения и укрепление здоровья, важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна каждому жителю региона, независимо от места проживания, - сказал губернатор Игорь Кобзев.

В учреждении оборудовали современную регистратуру, кабинеты неотложной помощи и функциональной диагностики, фильтр-бокс, кабинет приема и регистрации биоматериала, стерилизационную, а также приемные, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты. Прием ведут участковый педиатр и фельдшер.

По сути, здесь создали мини-поликлинику с полным циклом первичной помощи взрослым и детям. Раньше жителям приходилось ездить за медицинской помощью в город, теперь все нужное есть рядом с домом.