Губернатор Иркутской области поздравил маленьких пациентов иркутских больниц с Днем защиты детей

Глава региона передал детям подарки в рамках Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в Городской Ивано-Матренинской и Иркутской областной детской клинической больницах Иркутска, где поздравил маленьких пациентов с Днем защиты детей. Для ребят организовали праздники с аниматорами, конкурсами, мастер-классами и сладкими подарками. Кроме того, глава региона передал подарки в рамках Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости».

– День защиты детей напоминает нам о том, что забота о детях – это не только обязанность взрослых, но и наша общая ответственность, наши любовь, внимание и поддержка, - отметил Игорь Кобзев. - Особенно символично, что праздник проходит в детских медучреждениях, где ежедневно совершается чудо: детям помогают быть здоровыми, сильными и счастливыми. Ребята здесь получают сложное лечение, и сейчас поддержка для них очень важна. Поддержка словом, добрым взглядом, маленьким, но искренним подарком способна скрасить самые трудные больничные будни и подарить надежду на скорейшее выздоровление.

В Иркутской областной детской клинической больнице глава региона вместе с главврачом Юрием Козловым прошли в отделения, где находятся дети с самыми серьезными диагнозами. В онкологическом отделении, где маленькие пациенты проходят длительные курсы терапии, губернатор пообщался с родителями и вручил ребятам наборы для творчества. Также они посетили кардиохирургическое отделение, открытое два года назад. За прошлый год здесь сделано 132 операции, в текущем – 43. В отделении проводят сложнейшие вмешательства на открытом сердце.

В Городской Ивано-Матренинской детской больнице вместе с главным врачом Владимиром Новожиловым губернатор навестил пациентов отделения травматологии, где сейчас лечатся дети с переломами, последствиями ДТП, спортивными и другими травмами.

– Когда ребенок болен, он особенно остро нуждается не только в лекарствах и аппаратах, но и в чувстве, что он не один, что о нем помнит целая область. Мы обязаны быть рядом в такие моменты. Спасибо врачам, медсестрам, всему медперсоналу – настоящим ангелам в белых халатах. Ваша работа – это ежедневный подвиг, – поблагодарил медработников Игорь Кобзев.

Напомним, Всероссийская благотворительная акция «Коробка храбрости» проходит в Приангарье до 6 июня. В 2026 году мероприятие стало частью проекта «Добрые дела» партии «Единая Россия». Одним из первых участников стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, он пополнил коробку детскими творческими наборами и игрушками. Также к акции полным составом присоединилась команда заместителей губернатора и зампредов Правительства региона.