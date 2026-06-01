Депутаты Заксобрания Иркутской области сдали нормативы ГТО

В июне команда депутатского корпуса намеревается поучаствовать в фестивале многоборья «Вместе к рекордам». Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В минувшие выходные депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, Молодежного парламента и сотрудники аппарата областного парламента сдавали нормативы в рамках фестиваля ГТО. Кстати, парламентарии участвуют этом мероприятии уже не в первый раз. В прошлом году золотые значки смогли получить председатель ЗС Александр Ведерников и депутат Елена Крыжановская. Успел получить золотой значок и депутат Денис Ягодзинский. В этом году список спортивных достижений пополнился.

- Своим примером депутаты Заксобрания показывают молодежи, что спорт – неотъемлемая часть нашей жизни, - подчеркнул Александр Ведерников. - Нам нужно стремиться к тому, чтобы с каждым годом количество участников в комплексе физических испытаний росло.

Спикер добавил, что в июне команда депутатского корпуса намеревается также поучаствовать в фестивале многоборья «Вместе к рекордам», где у нее будет возможность сразиться с командами муниципальных Дум.

В 2025 году пожелали попробовать свои силы в нормативах 38 тысяч жителей Иркутской области. По данным начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Дмитрия Метляева подчеркнул, только в областном центре более тысячи человек получили золотые значки.

Судейская комиссия оценивала результаты невзирая на должности. В итоге депутаты Артём Лобков и Федор Саломатов смогли выполнить все нормативы для получения знака отличия.