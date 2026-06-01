Иркутскую область посетил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи

Иркутская область уже долгие годы последовательно развивает двусторонние отношения с Китайской Народной Республикой. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

В Иркутске с официальным визитом побывал председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Чжао Лэцзи. В официальной встрече приняли участие губернатор иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Приангарья Александр Ведерников, сенаторы РФ Сергей Брилка и Андрей Чернышев, представители делегации Китайской Народной Республики и правительства Иркутской области, бизнес-сообщества региона.

Встреча проходила после официального визита в Пекин Президента Российской Федерации Владимира Путина. В 2026 году отмечается 30-летие установления российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее в рамках рабочей поездки в Россию господин Чжао Лэцзи встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко для обсуждения темы укрепления межрегионального сотрудничества, а также принял участие в одиннадцатом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству двух государств. Программа работы господина Чжао Лэцзи в Иркутской области включала осмотр экологически охраняемой зоны Байкала.

Глава региона отметил, что Иркутская область уже долгие годы последовательно развивает двусторонние отношения с Китайской Народной Республикой.

Александр Ведерников напомнил, что у Законодательного Собрания уже установлены контакты с коллегами из провинций Ляонин и Хэйлунцзян, и депутаты заинтересованы в расширении контактов с китайскими парламентариями, в том числе в сфере бизнеса и образования.

- Законодательное Собрание Приангарья продолжает расширять региональное межпарламентское сотрудничество. Посещая Китай, общаясь с китайскими коллегами – парламентариями на региональном уровне, мы видим, что у нас одни цели и одни задачи - выражать интересы людей, которые доверили нам это право, служить своей стране и своему народу, укреплять позиции государства, сотрудничая со странами-партнерами, - подчеркнул Александр Ведерников.