В Иркутской области семьям бойцов СВО упростят получение справок для льгот

Председатель Заксобрания Александр Ведерников провел личный прием в Братске. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Законодательное Собрание Иркутской области рассмотрит возможность упрощения процедуры получения справок, которые нужны семьям участников спецоперации для оформления социальной поддержки. Такое поручение дал председатель Заксобрания Александр Ведерников по итогам личного приема в Братске.

Многодетная мама и жена бойца СВО рассказала, что столкнулась с трудностями при оформлении документов на летний отдых для детей. По закону им положены льготные путевки, но получить справку, подтверждающую период участия отца в спецоперации, непросто, документы из зоны СВО ждут месяцами. Женщина попросила упростить эту процедуру.

- Ваш личный вопрос был решен. Благодаря конструктивному диалогу с администрацией города Братска удалось выделить путевки в санаторий, - сообщил Александр Ведерников.

Теперь комитет по здравоохранению и социальной защите вместе с профильным министерством изучит, как можно получать такие справки через военкомат или войсковую часть.

Еще одна сибирячка, чей муж на СВО, почти три года занимается волонтерством. Сейчас вместе с 270 добровольцами она собирает посылки и делает сублимированные пайки, но вся работа ведется дома. Женщина хочет создать НКО и ищет помещение. Александр Ведерников пообещал, что после официальной регистрации организации администрация поможет с помещением. Ситуация остается на контроле у депутатов.