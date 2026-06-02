НовостиОбщество2 июня 2026 9:22

Депутаты Законодательного Собрания передали в Иркутский областной хоспис предметы первой необходимости

А также игрушки, собранные в рамках благотворительной акции “Коробка храбрости”
Надежда ИВАНОВА
Депутаты Заксобрания передали маленьким пациентам игрушки и гигиенические принадлежности.

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Депутаты Законодательного Собрания Приангарья посетили Иркутский областной хоспис. В рамках Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», приуроченной ко Дню защиты детей, они передали маленьким пациентам игрушки, которые помогают им отвлечься от больничных процедур и получить положительные эмоции. К акции также присоединились члены Молодежного парламента при ЗС.

Помимо этого, в учреждение были доставлены гигиенические принадлежности (памперсы, подгузники, влажные салфетки, одноразовые пеленки, детское питание и др.). В сборе игрушек, средств ухода, питания участвовали депутаты регионального парламента и сотрудники аппарата.

Как рассказала главный врач Ольга Ермакова, хоспис оказывает паллиативную медицинскую помощь детям с неизлечимыми заболеваниями. Стационар оборудован одно- и двухместными палатами на 25 коек. Выездная бригада обслуживает пациентов в Иркутске, Шелехове, Иркутском муниципальном округе и Шелеховском районе. Помимо медицинских процедур, специалисты учреждения занимаются психосоциальной поддержкой семьей, где есть неизлечимо больной ребенок и находящихся в трудной жизненной ситуации. Главврач поблагодарила депутатский корпус за поддержку, отметив, что учреждение готово принимать помощь на регулярной основе.

Александр Ведерников подчеркнул, что парламентский корпус уже не в первый раз помогает больнице. Традиционно депутаты, включая представителей Молодежного парламента, привозят в хоспис предметы первой необходимости для детей.

- Мы уже считаем своей обязанностью в канун праздника приезжать и капелькой заботы поддержать ребятишек с тяжелыми заболеваниями. Вы можете и дальше рассчитывать на нашу помощь, – сказал Александр Ведерников.