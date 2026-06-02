Иркутская область и Монголия объединятся для защиты Байкала

Губернатор Игорь Кобзев встретился с президентом Монгольской академии наук Дэмбэрэлом Содномсамбуу. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с президентом Монгольской академии наук Дэмбэрэлом Содномсамбуу. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, главной темой разговора стала совместная работа по сохранению озера Байкал.

- Приангарье уделяет приоритетное внимание развитию контактов с монгольскими партнерами. Важной частью российско-монгольского стратегического партнерства является межрегиональное взаимодействие, в том числе в части образовательного, научно-технологического и инновационного развития, - сказал глава региона.

Ученые обеих стран сейчас объединяют усилия, чтобы оценить, как повлияет на экологию строительство ГЭС «Эгийн-Гол» на реке Селенге. Исследования уже идут, результаты планируют представить правительствам и в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в ноябре 2026 года.

Отдельно обсудили сотрудничество в образовании. Сегодня в иркутских вузах учатся больше 300 студентов из Монголии, они осваивают экономику, медицину, технические специальности. Преподаватели русского языка из Монголии проходят повышение квалификации.

Губернатор пригласил молодых людей на Международный форум «Байкал». Во встрече также участвовал первый космонавт Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча, который приехал в Иркутск на XIII Байкальский экологический форум. В 2026 году исполнилось 45 лет с его полета в космос. Стороны выразили надежду, что совместные проекты будут расширяться и дальше.