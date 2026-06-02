В Иркутске прошел прием Генерального консула КНР в честь российских выпускников

Александр Ведерников поблагодарил Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Иркутске и лично госпожу Лю Юй за большую работу по укреплению контактов Иркутской области с регионами Китайской Народной Республики. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников принял участие в торжественном приеме Генерального консула КНР в Иркутске госпожи Ли Юй в честь российских выпускников, получивших образование в Китае.

Как отметил спикер областного парламента, российские студенты, после обучения в КНР, работают в различных сферах российско-китайского сотрудничества и тем самым служат укреплению мира и взаимопонимания между нашими странами.

- Важно, что и Приангарье открыто для китайских студентов, - добавил Александр Ведерников.

Сейчас в образовательных организациях Иркутской области обучаются более тысячи граждан КНР. У ведущих вузов региона накоплен богатый опыт научно-образовательного сотрудничества с китайскими коллегами.

- Лидеры наших стран высоко оценивают перспективы, которые открывает сотрудничество в области образования, - подчеркнул спикер ЗС. - И сегодня здесь мы видим прекрасные плоды взаимодействия в этой сфере. Наши дети и молодежь – это та сила, которая через 20-30 лет возьмет в свои руки управление. И здорово, если к тому времени они будут знать друг друга, будут настроены на взаимное уважение и сотрудничество.

Он добавил, что депутаты Законодательного Собрания ставят в своей работе вопросы развития образования как приоритетные, посещают образовательные учреждения во время визитов в другие страны и намерены последовательно поддерживать изучение русского языка в Китае и китайского языка иркутскими школьниками и студентами.

