В Иркутске водитель автобуса №415 объехал пробку по тротуару и получил штраф. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

В Иркутске полицейские выявили грубое нарушение правил дорожного движения. В соцсетях появились фотографии, как маршрутка № 415 объезжает пробку на улице Рабочего Штаба прямо по тротуару. Полицейские быстро нашли 56-летнего водителя.

- Вину свою осознаю. Подобное больше не повторится, буду ездить как положено - по пробке, - так он прокомментировал свой поступок.

В Иркутске водитель автобуса №415 объехал пробку по тротуару и получил штраф Видео: Госавтоинспекция Иркутска.

В отношении нарушителя составили административный материал по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ - штраф 2 тысячи рублей. Полицейские также провели с ним профилактическую беседу, объяснив опасность таких манёвров.

- Пренебрегая правилами, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения, - напомнили в Госавтоинспекции Иркутской области.