На объездной Ново-Ленино в Иркутске образовалась пробка из-за ДТП

Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП
На объездной трассе микрорайона Ново-Ленино в Иркутске произошло столкновение двух легковых иномарок. Как сообщает корреспондент «КП-Иркутск», из-за аварии на дороге образовалась огромная пробка — движение фактически встало.
Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП
На фото, предоставленных корреспондентом КП-Иркутск, видна длинная вереница машин. Информации о пострадавших нет.
Водителям, планирующим проезд по объездной трассе Ново-Ленино, рекомендуем выбирать пути объезда или быть готовыми к длительным заторам.