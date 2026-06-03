На объездной Ново-Ленино в Иркутске образовалась пробка из-за ДТП Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

На объездной трассе микрорайона Ново-Ленино в Иркутске произошло столкновение двух легковых иномарок. Как сообщает корреспондент «КП-Иркутск», из-за аварии на дороге образовалась огромная пробка — движение фактически встало.

На фото, предоставленных корреспондентом КП-Иркутск с места ДТП, видна длинная вереница машин. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

На фото, предоставленных корреспондентом КП-Иркутск, видна длинная вереница машин. Информации о пострадавших нет.

Водителям, планирующим проезд по объездной трассе Ново-Ленино, рекомендуем выбирать пути объезда или быть готовыми к длительным заторам.