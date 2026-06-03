В Ангарске 65-летний мужчина погиб из-за непотушенной сигареты. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Вечером 2 июня в СНТ «Василёк» на одном из участков на 1-й улице соседи услышали треск, заметили дым и вызвали пожарных. К моменту их приезда кровля садового дома уже обрушилась, огонь перекинулся на баню и соседний участок, сообщает АиФ-Иркутск. Могли загореться другие здания.

Открытое пламя удалось потушить за 20 минут. При разборе конструкций на полу нашли тело 65-летнего мужчины. Садовый дом сгорел полностью, баня повреждена на 5 квадратных метрах, а у соседнего дома выгорела стена. Спасатели отстояли от огня два строения.

- Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём при курении. Используйте пепельницы с водой и устанавливайте пожарные извещатели, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.