Около 60 ретроавтомобилей проедут по Иркутску в День города. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

6 июня в Иркутске устроят масштабный парад ретроавтомобилей. В нем примут участие около шестидесяти машин из частных коллекций. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

Колонна пройдет по центральным улицам, а после финиша выставка развернется на парковке у здания на Ленина, 14б. Гости увидят легендарные «Волги», «Победы», классику ВАЗа и уникальные образцы военного времени. Особое место займут грузовая «Полуторка» и внедорожники ГАЗ-67, ставшие символами мужества и трудового подвига целого поколения.

Кстати, в День города состоится множество мероприятий, каждый найдет, чем заняться. Смотрите программу на сайте КП-Иркутск.