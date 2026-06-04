Авиасообщение с Усть-Илимском возобновится с 6 июня

Вице-спикер Заксобрания и председатель комитета по здравоохранению и социальной защите провели совещание с участием представителей министерства транспорта. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Продажа билетов на авиарейсы между Иркутском и Усть-Илимском возобновлена. Полеты начнутся с 6 июня 2026 года. Ранее возник риск приостановки сообщения, но ситуацию удалось оперативно урегулировать. Вице-спикер Законодательного Собрания области Виталий Перетолчин и председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков провели совещание с участием представителей министерства транспорта, министерства финансов, мэра Усть-Илимска Эдуарда Симонова, а также руководства аэропорта и авиакомпании.

- Пассажиропоток на маршруте очень большой, направление востребовано, билеты раскупаются, а самолеты летают с высокой загрузкой. Впереди лето, люди планируют отпуска в расчете именно на перелеты. Кроме того, участники СВО активно пользуются этим маршрутом, чтобы оперативно добираться в Иркутск на реабилитацию и лечение, - сказал Виталий Перетолчин.

Мэр Усть-Илимска добавил, что закрытие продаж вызвало волну обращений от жителей, которые уже строили планы на отпускной сезон. Для территории авиасообщение остается ключевым.

По поручению губернатора Игоря Кобзева достигнуты договоренности о продолжении программы полетов на летний период, перевозчик планирует даже расширить рейсы. Для дальнейшего развития потребуется модернизация инфраструктуры аэропорта: строительство объектов, улучшение пожарной безопасности и закупка оборудования. Участие в федеральных программах развития авиационной инфраструктуры рассматривается, начало проектных работ запланировано на 2027 год.