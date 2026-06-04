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НовостиОбщество4 июня 2026 8:20

Иркутские компании экономят на летних корпоративах

Почти половина опрошенных работодателей отказались от праздников
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Иркутские компании экономят на летних корпоративах

Иркутские компании экономят на летних корпоративах

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди представителей иркутских организаций и выяснили, намерены ли те устраивать летний отдых для своих сотрудников. Выяснилось, что праздничные мероприятия в этом сезоне запланированы лишь в 27% компаний. При этом 47% респондентов заявили, что корпоративов не будет, а 26% опрошенных не смогли дать чёткого ответа.

- Как показал анализ отзывов HR-служб, чаще всего компании выбирают фуршет. Второе место занимают пикники и шашлыки. Замыкает тройку лидеров тимбилдинг. Некоторые фирмы рассматривают спортивные или туристические выезды, а также поездки в загородные отели и базы отдыха, - сообщили в SuperJob

Большинство организаций, которые проводят корпоративы оставили расходы на летние развлечения на прежнем уровне: 30% сообщили, что затраты не изменились по сравнению с прошлым годом. Ещё 25% респондентов признались, что их бюджеты на корпоративы выросли. При этом 22% компаний, напротив, урезали финансирование.