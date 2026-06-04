Иркутская область представила экономический и инвестиционный потенциал на Петербургском международном экономическом форуме

Регионы Сибири традиционно объединяются в рамках коллективной экспозиции на ПМЭФ. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область представляет инвестиционный и экономический потенциал в рамках единой экспозиции регионов Сибирского федерального округа «Большая Сибирь», который открылся 4 июня на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Участие в открытии стенда принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Старт работе объединенного стенда дал полномочной представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Приветствуя гостей «Большой Сибири», полпред отметил, что основные усилия в течение года были сосредоточены на достижении целей, обозначенных главой государства.

– За год многое было сделано, чтобы повысить качество жизни сибиряков, сделать регионы округа привлекательными и комфортными для людей, – сказал Анатолий Серышев. - Для этого вместе, сообща, мы решаем задачи развития социальной сферы, инфраструктуры, промышленности, науки и технологий.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область год за годом подтверждает свой экономический и инвестиционный потенциал реальными проектами. По итогам 2025 года валовый региональный продукт региона составил около трех триллионов рублей, заняв второе место в СФО. Инвестиции в основной капитал – 939 миллиардов рублей. Глава региона сообщил, что сегодня реализуется 165 средних и крупных инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 3 триллионов рублей, что даст 40 тысяч рабочих мест.

– Работа в рамках Петербургского международного экономического форума – это хорошая возможность продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал Иркутской области потенциальным партнерам, привлечь в регион новый бизнес, закрепить и развить уже имеющиеся рабочие связи. Достижению этих целей способствует многогранная деловая программа форума, мы планируем принять участие во многих мероприятиях. Также в планах подписание более 20 соглашений, в том числе инвестиционных, – сообщил Игорь Кобзев.

Участие в работе Петербургского международного экономического форума принимает председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

Регионы Сибири традиционно объединяются в рамках коллективной экспозиции, чтобы представить первым лицам государства, участникам и гостям форума социально-экономический и инвестиционный потенциал своих территорий. Площадь двухэтажного стенда – более 210 квадратных метров, на его территории расположены переговорные комнаты, студия телеканала «Сибирь 24» и зона для подписания соглашений.