В День города в Иркутске запретят запускать дроны без разрешения. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День города (программу читайте здесь), 6 и 7 июня, над Иркутском ограничат полеты беспилотников. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации, запускать дроны можно будет только после получения специального разрешения.

- Это касается любой фото- и видеосъемки с воздуха, а также полетов беспилотных воздушных судов, кроме тех, что весят меньше четверти килограмма. Под ограничения попадают и подъемы привязных аэростатов, и посадка на площадки, которых нет в аэронавигационных документах, - говорится в сообщении администрации.

Разрешение оформляют через мэрию, услуга доступна на официальном сайте администрации в электронном виде. После этого потребуется дополнительное согласование на использование воздушного пространства, а затем нужно уведомить о полете органы правопорядка. Процедура небыстрая, но обязательная. Нарушителям грозит ответственность.

Больше информации о том, как оформить разрешение, читайте здесь.