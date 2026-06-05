Рейс из Иркутска в Братск задерживается из-за плохой погоды. Фото: Виктория КУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 5 июня, самолет из Иркутска не смог вовремя вылететь в Братск. Причина - неблагоприятные метеоусловия в аэропорту отправления. Прибытие воздушного судна ожидается к двум часам дня по местному времени.

- В самом Братске аэропорт работает в штатном режиме, рейсы из Новосибирска и Москвы выполняются по расписанию. Обратного вылета в Иркутск ожидают 76 пассажиров. Им предоставят прохладительные напитки и горячее питание согласно федеральным авиационным правилам. Для пассажиров с детьми открыта комната матери и ребенка, - добавили в пресс-службе аэропорта.

Актуальную информацию о рейсах можно уточнить по телефону справочной службы.

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