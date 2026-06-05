«Лодка наехала на препятствие и перевернулась»: под Иркутском ищут 16-летнюю девушку

31 мая 2026 года на реке Ангаре в районе Поповского острова в Иркутске лодка с подвесным мотором наехала на препятствие и перевернулась. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

31 мая 2026 года на реке Ангаре в районе Поповского острова в Иркутске лодка с подвесным мотором наехала на препятствие и перевернулась. На борту находились четыре человека — капитан и трое пассажиров. Никто из них не был в спасательных жилетах. Все оказались в воде.

Мимо проходившее судно смогло подобрать двоих — капитана и одного пассажира. Их жизни ничего не угрожает. Третий пассажир, по предварительным данным, утонул. По данным на 5 июня, 16-летняя девушка, которая также была в лодке, до сих пор не найдена. Спасатели продолжают поиски.

Поиски девушки продолжаются. Фото: соцсети отряда 111.62.

Очевидцы до приезда профессиональных спасателей помогли доставить на берег троих взрослых. Один из них, к сожалению, был уже мёртв. На месте работают спасатели Аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» и сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Люди находились в лодке без спасательных жилетов, в ходе движения судно наехало на препятствие и перевернулось, спасатели продолжают искать 16-летнюю девушку, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По данному факту заведено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России Александру Александрову представить доклад о ходе расследования.

В ГУ МЧС России по Иркутской области произошедшее назвали грубейшим нарушением правил безопасности, подчеркнув, что люди оказались в воде без спасательных жилетов.

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