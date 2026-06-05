Вместо того, чтобы играть, гулять и изучать мир вокруг, полуторагодовалая Лана Шерстобитова из Иркутска ведет суровую битву за жизнь. Фото: предоставлено Валерией Шерстобитовой

Вместо того, чтобы играть, гулять и изучать мир вокруг, полуторагодовалая Лана Шерстобитова из Иркутска ведет суровую битву за жизнь. Палаты и капельницы стали для малышки привычнее, чем дом и игрушки. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Заметили потемнение на веке

В семье Шерстобитовых из Иркутска двое детей, старший сын уже школьник. По словам мамы, 37-летней Валерии, вторая беременность и роды прошли без осложнений, дочь росла абсолютно здоровой.

Но в октябре 2025 года родители обратили внимание на небольшое потемнение на левом верхнем веке дочери. Оно не исчезало, а лишь разрасталось, вызывая отек. Глаз слезился.

- Сначала решили, что соринка в глаз попала. А врачи предполагали, что это обычный ушиб. Но интуиция подсказывала мне – что-то не так. Веко выглядело все хуже и хуже…

По словам мамы, 37-летней Валерии, дочь росла абсолютно здоровой. Фото: предоставлено Валерией Шерстобитовой

Чтобы найти причину, девочке сделали МРТ и рентген. Результаты сканирования были шокирующими: в голове, в области глаз, у малышки обнаружили опухоль.

- Дочке провели полное обследование и взяли пункцию. Выяснилось, что образование в глазу является метастазом. Главная опухоль располагалась в левом надпочечнике, кроме того, болезнь затронула брюшную полость. Диагноз звучал пугающе: «низкодифференцированная нейробластома левого надпочечника». Мы с мужем не верили, думали, это ошибка. К тому же Лана себя прекрасно чувствовала, была активной...

Удалили надпочечник

Валерия с дочкой отправилась на лечение в Москву. Там Лане провели 4 курса химиотерапии и удалили пораженный надпочечник. Однако лечение не прошло бесследно: у малышки начались проблемы с пищеварением и тахикардия, она перестала вставать на ножки.

Лечение не прошло бесследно: у малышки начались проблемы с пищеварением и тахикардия, она перестала вставать на ножки. Фото: предоставлено Валерией Шерстобитовой

- Часть опухоли осталась, так как врачи не смогли удалить ее полностью из-за близкого расположения сосудов. Глаз у Ланы тоже полностью не открылся.

Семья решила искать помощи у зарубежных специалистов. Валерия отправила документы в клинику Израиля. Ответ вселил надежду и семью вызвали к себе.

- Врачи предложили пройти еще два курса химии, потом провести глобальное обследование и сделать пересадку костного мозга. Если болезнь окажется упрямой и оставит после себя метастазы, в запасе остаются мощные методы – лучевая и иммунная терапия.

Проходят лечение

Четыре месяца спустя лечение продолжается. Семья все еще находится за границей. Врачи трижды меняли протокол лечения, подбирая тот, который подойдет именно организму Ланы. Борьба дается нелегко: сначала наблюдалась положительная динамика, но затем произошел откат.

- Мы продолжили химиотерапию, начатую еще дома. Подключили иммунотерапию, которая работает не как классическая «химия», а как поддержка для собственной иммунной системы Ланы, заставляя ее бороться с раковыми клетками.

Семья решила искать помощи у зарубежных специалистов. Валерия отправила документы в клинику Израиля. Фото: предоставлено Валерией Шерстобитовой

Жизнь семьи подчинена строгому графику: 5 дней в клинике под капельницей с химиотерапией и две недели дома для восстановления сил. Эти паузы нужны, чтобы вернуть ребенку аппетит и силы, отнятые препаратами.

- Стараемся между блоками максимально восстановиться физически и эмоционально. Гуляем, пытаемся заставить ее поесть, потому что на химии ребенок неизбежно отказывается от еды.

Несмотря на изнурительное лечение, Лана уже уверенно ходит и пробует говорить новые слова.

Первая победа

Однако даже в этой борьбе есть место огромной радости. Благодаря вовремя проведенной лучевой терапии глаз у девочки полностью открылся.

- Она все хорошо видит, зрение не пострадало, - с облегчением рассказывает Валерия.

А недавно произошло то, чего вся семья ждала с нетерпением: в Израиль прилетели муж и старший сын Валерии.

- Особенно Лана рада брату. Она его сразу узнала, хотя прошло много времени. Заулыбалась. Играет с ним, смеется.

Жизнь семьи подчинена строгому графику: 21 день в клинике под капельницей с химиотерапией и одна неделя дома для восстановления сил. Фото: предоставлено Валерией Шерстобитовой

Лечение за границей требует колоссальных средств. Изначально счет клиники составлял около 40 миллионов рублей. На данный момент все собранные деньги (около 5 миллионов рублей) уже вложены в терапию. Лане помогают несколько фондов и неравнодушные земляки.

Семья готовится к решающему обследованию, которое покажет, насколько эффективно работает текущая схема лечения и сколько активных метастазов осталось в организме. От результатов сканирования зависит следующий шаг - подготовка к возможной пересадке костного мозга.

ВАЖНО

Связаться с Валерией Шерстобитовой можно по телефону: 89249914449

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