Мать пропавшего без вести бойца СВО из Бодайбо через суд получила 1 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Бодайбо проверила, как соблюдаются права семей участников специальной военной операции. Выяснилось, что сын одной из местных жительниц с февраля 2025 года числится пропавшим без вести.

- Документов о его смерти не было, поэтому пенсионерка не могла получить положенные ей по закону выплаты, - сообщили в прокуратуре Иркутской области

Правоохранители обратились с иском о признании мужчины умершим. Суд требования удовлетворил. После этого мать бойца смогла оформить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

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