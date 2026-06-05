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НовостиОбщество5 июня 2026 4:02

Мать пропавшего без вести бойца СВО из Бодайбо через суд получила 1 млн рублей

Прокуратура добилась признания мужчины умершим, после чего пенсионерке выплатили единовременную помощь
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Мать пропавшего без вести бойца СВО из Бодайбо через суд получила 1 млн рублей

Мать пропавшего без вести бойца СВО из Бодайбо через суд получила 1 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Бодайбо проверила, как соблюдаются права семей участников специальной военной операции. Выяснилось, что сын одной из местных жительниц с февраля 2025 года числится пропавшим без вести.

- Документов о его смерти не было, поэтому пенсионерка не могла получить положенные ей по закону выплаты, - сообщили в прокуратуре Иркутской области

Правоохранители обратились с иском о признании мужчины умершим. Суд требования удовлетворил. После этого мать бойца смогла оформить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Чите курьер телефонных мошенников за сутки обманул пятерых пенсионерок на суммы от 150 до 500 тысяч рублей. Читайте подробнее.