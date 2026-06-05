Власти договорились о развитии территории бывшего комбината в Байкальске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Речь идет о совместном развитии территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, где планируют создать туристический кластер международного уровня.

Там уже создана особая экономическая зона «Берег Байкала», которая поможет активнее привлекать инвесторов. На форуме также подписали соглашение о строительстве комплекса акваразвлечений и СПА.

- Преобразование территории бывшего БЦБК в современный туристический кластер - значимый для региона проект. Подписанное соглашение закрепило наши общие подходы: развитие туризма и создание инфраструктуры с учетом особенностей данной территории и природоохранных норм. Благодаря этому превратим бывшую промышленную площадку в точку притяжения для туристов и инвесторов, - сказал губернатор.

Совокупный объем частных инвестиций превысит 10 миллиардов рублей, появится около 600 новых рабочих мест, а налоговые отчисления составят больше трех миллиардов. Первые потенциальные резиденты уже определены.

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