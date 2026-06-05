В первый день, 6 июня, с 21:00 до 22:00 выступит «Дискотека Авария». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Празднику быть - 365 лет Иркутск отметит громко! По традиции День города выпадает на первую субботу июня. Но в этот раз программа рассчитана сразу на два дня - 6 и 7 июня, субботу и воскресенье. Многих волнует вопрос про салют в День города Иркутска 2026 - будет ли?

Салют в День города Иркутска 2026: будет ли

В этом году фейерверк на День города в Иркутске 2026 не запланирован. Зато в программе очень много интересного!

Основными локациями для праздника станут: Нижняя Набережная, бульвар Гагарина, площадь у памятника Александру III, остров Юность, остров Конный, улица Урицкого, сквер имени Кирова, площадь Графа Сперанского. Все площадки находятся в историческом и туристическом центре города - в пешей доступности друг от друга.

Итак, идем гулять?!

Что запланировано вместо салюта в День города Иркутска 6 и 7 июня

6 июня

Сквер имени Кирова

13:00 – 20:00 площадка планетария;

14:00 – 18:00 фестиваль национальных культур;

14:00 – 18:00 работа интерактивных площадок;

13:00 – 20:00 выставка ретро автомобилей на парковке на Ленина, 14б.

Площадь графа Сперанского

17:00 – 18:30 выступление городских кавер-групп;

18:30 – 20:00 юбилейное театрализованное представление;

20:00 – 21:00 выступление группы «Братья Грим»;

21:00 – 22:00 выступление группы «Дискотека Авария».

Площадь у памятника Александру III

10:00 – 11:00 регистрация участников акции «Домик СчастьЯ»;

13:00 – 20:30 музыкальный фестиваль «Музыка моего города»;

20:00 – 22:00 DJ-марафон (танцевальный блок).

Остров Юность

10:30 – 16:00 спортивные соревнования по кибатлетике;

13:00 – 17:00 интерактивные зоны ИГЦ «Патриот»;

12:00 – 17:00 мастер-классы «Литературного квартала» (28 библиотек в одной локации);

Амфитеатр «Ракушка»

11:30 – 12:00 торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Домик СчастьЯ»;

12:00 – 13:00 презентация сборника стихотворений «СветРодины»;

13:00 – 16:00 уникальный инклюзивный концерт;

15:30 – 16:00 специальный гость – основатель Инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев;

16:00 – 17:00 спектакль «Колобок» от театра кукол «Аистенок».

Остров Конный

13:00 – 18:00 работа детских интерактивных площадок;

13:00 – 18:00 угощение для детей – бесплатное мороженое;

14:00 – 17:00 детская концертная программа, парад детских колясок, шествие близнецов, лекторий от сотрудников городского перинатального центра, акции «Я иркутянин» и «В ожидании чуда».

Нижняя набережная

13:00 – 19:00 фестиваль-конкурс «БабрАрт».

Улица Урицкого

10:00 – 17:00 работа танцевальных площадок;

13:00 – 20:00 выставка тюнингованных автомобилей;

13:00 – 20:00 арт-площадка (разрисовка машин, мастер-классы);

14:00 – 18:00 гала-концерт хореографических коллективов города;

18:00 – 20:00 мастер-класс хореографа Алексея Борхонова.

7 июня

Площадь у памятника Александру III

11:00 – 13:00 выступление духового муниципального оркестра в рамках мероприятия «Воскресный бульвар»;

14:00 – 16:00 музыкальный фестиваль от радио мСм «Голос моего города»;

16:00 – 17:00 конкурс «Битва голосов»;

17:30 – 20:50 музыкальный фестиваль от радио мСм «Музыка моего города»;

21:00 – 22:00 выступление звездных гостей NANSI & SIDOROV.

Остров Юность

12:00 – 18:00 работа интерактивных площадок «Литературного квартала»;

12:00 – 15:00 концерт «Литературного квартала»;

15:00 – 16:00 установление рекорда газеты «Комсомольская правда» - 365 иркутян одновременно будут читать любимую газету страны;

16:00 – 17:00 выступление поэта и драматурга Дмитрия Кравченко;

17:00 – 18:00 церемония награждения иркутян «Время. События. Люди»;

18:00 – 19:30 выступление артистов театра народной драмы.

КСТАТИ

«Дискотека Авария» и «Братья Грим»

Известные исполнители приедут поздравить иркутян концертами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

То, что салюта на День города Иркутска в 2026 году не будет – не повод расстраиваться. Вечером все равно будет весело! Известные исполнители приедут поздравить иркутян концертами. В первый день, 6 июня, с 20:00 – 21:00 – на площади графа Сперанского группа «Братья Грим», а 21:00 – 22:00 - «Дискотека Авария». Во второй, 7 июня, у памятника Александру III, с 21:00 – 22:00, перед горожанами выступит дуэт NANSI & SIDOROV.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Все на рекорд «Комсомольской правды»!

Любимая газета страны «Комсомольская правда» ставит рекорд и дарит подарки.

ГДЕ И КОГДА:

7 июня, ровно в 15.00. Остров Юность, танцплощадка «Ракушка».

ЧТО БУДЕТ: 365 человек одновременно прочтут любимую «Комсомолку». Фиксирует рекорд Общественная палата Иркутска.

КТО УЧАСТНИК:

Каждый желающий. Приходи и войди в историю!

ЧТО ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ:

Для участия в рекорде ничего, кроме желания, не требуется! Но для тех, кто решит присоединиться к движению, «Комсомолка» обещает и подарки - главный из которых смартфон. Всего для иркутян у нас будет пять сюрпризов. Они разные: участвовать можно в обеих активностях и претендовать на подарки от любимой газеты страны.

Подарки:

- Для победителей, которых определим методом случайных чисел, — среди прошедших электронную регистрацию. Пройти ее можно, перейдя по ссылке по QR-коду:

Для тех, кто решит присоединиться к движению, «Комсомолка» обещает подарки.

- Для победителей викторины с лототроном — вырежьте спецкупон и выиграйте подарок.

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