На День города в Иркутске наконец-то потеплеет! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Так ждали лето - а вместо него, кажется, сразу пришла осень. Льет дождь, прохладно, горожане не вылезают из теплых кофт и курток. Многие беспокоятся - погода в Иркутске на День города 6 и 7 июня 2026 тоже разочарует? Или все-таки в праздничные выходные на улице станет комфортнее? Этот вопрос КП-Иркутск задала синоптикам.

Какой будет погода в Иркутске на День города 2026

- В ближайшие дни в области сохранится прохладная погода. В дневные часы есть большая вероятность ливней, местами с грозами и усилением ветра до 15–18 метров в секунду. Температура воздуха будет ниже нормы: в ночные часы +2…+7 градусов, местами заморозки 0…-3, днём +15…+19, - рассказала КП-Иркутск начальник Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

Однако потеплению быть! К концу недели, когда в городе начнутся основные празднования Дня города, погода смилостивится над иркутянами. С поступлением тёплого воздуха из Западной Сибири столбики термометров поднимутся до привычных для июня значений.

- Сначала тепло распространится на север региона, а затем и на всю область, - сообщили в Гидрометцентре. - Ночная температура составит +6…+11 градусов, днем повышение до +21…+26.

Погода в Иркутске 6 и 7 июня 2026: температура, осадки

Днем 6 июня в Иркутске ожидается +20…+21 градус, осадков не предвидится. Первый праздничный день можно будет провести без зонтов и дождевиков - погода самая подходящая для длительных прогулок по городу.

А вот после захода солнца столбики термометров опустятся до +9…+11. Тем, кто планирует задержаться на вечерние концерты (подробная программа празднования - здесь), стоит взять с собой тёплую одежду.

В воскресенье, 7 июня, станет еще теплее - до +23 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь, но он вряд ли нарушит планы горожан. Напомним, в этот день «Комсомолка» ставит рекорд по массовому чтению газеты, у вас еще есть время присоединиться!

Сейчас температура воздуха в Иркутске держится на пару градусов ниже климатической нормы. Однако, как пояснили в Гидрометцентре, это не аномалия, а обычные для Сибири колебания погоды. Лето скоро придет!

Так что погода в Иркутске на День города 6 и 7 июня 2026 будет вполне пригодной для массовых гуляний в честь 365-летия Иркутска.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в начале июня в Иркутске ожидаются заморозки до -3 градусов, но к концу месяца воздух прогреется до +30. По данным Иркутского гидрометцентра, дожди с грозами возможны в любое время, однако в целом осадков будет в пределах нормы. Читайте подробности.