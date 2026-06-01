НовостиОбщество1 июня 2026 10:26

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Иркутске 6-7 июня

Ограничения вводятся из-за празднования Дня города
Татьяна ИВАНОВА
Ограничения касаются всего спиртного, включая пиво и пивные напитки.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 6-7 июня 2026 года вводится из-за празднования Дня города. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, ограничения будут действовать в тринадцати точках и в радиусе ста метров от них.

В список вошли площадь Ракетчиков в Зеленом, центральная площадь на Батарейной, Нижняя Набережная, сквер Кирова, площадь графа Сперанского, острова Юность и Конный, площадка у памятника Александру III, улица Урицкого и другие локации. Запрет вводится на время проведения мероприятий.

Ограничения касаются всего спиртного, включая пиво и пивные напитки. Исключение сделали только для кафе и ресторанов, где выпивку продают как часть услуг общественного питания. Нарушителям грозят серьезные штрафы: должностные лица заплатят от 20 до 40 тысяч рублей, юридические - от 100 до 300 тысяч рублей, товар могут конфисковать.

Вот что известно про запрет на продажу алкоголя в Иркутске 6-7 июня 2026. Кстати, чем заняться в День города? Подробную программу читайте в материале КП-Иркутск.