Больше 10 тысяч жителей Иркутской области пострадали от клещей с начала сезона

Специалисты исследовали 7341 клеща. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Клещи продолжают атаковать жителей Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в регионом Управлении Роспотребнадзора, с начала эпидсезона за медицинской помощью обратились уже 10026 укушенных. Кстати, за тот же период прошлого 2025 года зафиксировали 8486 обращений.

- Лабораторно подтвердили 13 случаев клещевого боррелиоза, столько же энцефалита и три случая риккетсиоза. Специалисты исследовали 7341 клеща. У 1460 нашли боррелиоз, у 60 - энцефалит, еще 405 оказались носителями других инфекций, - добавили в Роспотребнадзоре.

В Приангарье продолжают обрабатывать территории от клещей, уже прошли 3396 гектаров. В это время сибирякам советуют соблюдать простые правила: одежда должна закрывать тело, обязательно пользуйтесь акарицидно-репеллентными средствами и каждые 15-20 минут осматривайте себя и близких. При укусе нельзя тянуть, нужно сразу обращаться за медицинской помощью. Промедление может стоить здоровья, а то и жизни.

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