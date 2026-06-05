Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 6:48

Троих выпускников удалили с ЕГЭ по истории в Иркутской области

Нарушителей отстранили, пересдать историю можно будет только в следующем году
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Троих выпускников удалили с ЕГЭ по истории в Иркутской области

Троих выпускников удалили с ЕГЭ по истории в Иркутской области

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области троих одиннадцатиклассников удалили с экзамена по истории. Инцидент произошёл 1 июня.

- Двое школьников воспользовались бумажными шпаргалками, а один пронёс в аудиторию мобильный телефон, - сообщили в правительстве региона. - Всех троих немедленно удалили с экзамена.

При этом выпускникам разрешили сдавать другие предметы по выбору, а вот переписать историю они смогут только в следующем 2027 году. Всего в Иркутской области на ЕГЭ по истории в этом году зарегистрировались 1642 человека. Продолжительность экзамена составила три с половиной часа.

В региональном министерстве образования добавили, что в 2026 году государственную итоговую аттестацию в Приангарье проходят около 14 тысяч одиннадцатиклассников и ещё около тысячи выпускников прошлых лет.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутске выбрали победителей фотоконкурса «Мисс и мистер выпускник - 2026». Подробности.