Троих выпускников удалили с ЕГЭ по истории в Иркутской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области троих одиннадцатиклассников удалили с экзамена по истории. Инцидент произошёл 1 июня.

- Двое школьников воспользовались бумажными шпаргалками, а один пронёс в аудиторию мобильный телефон, - сообщили в правительстве региона. - Всех троих немедленно удалили с экзамена.

При этом выпускникам разрешили сдавать другие предметы по выбору, а вот переписать историю они смогут только в следующем 2027 году. Всего в Иркутской области на ЕГЭ по истории в этом году зарегистрировались 1642 человека. Продолжительность экзамена составила три с половиной часа.

В региональном министерстве образования добавили, что в 2026 году государственную итоговую аттестацию в Приангарье проходят около 14 тысяч одиннадцатиклассников и ещё около тысячи выпускников прошлых лет.

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