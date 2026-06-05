Нутрициолог назвала продукты, с которыми арбуз вызывает отеки

Если есть арбуз без соли и в умеренном количестве, утренняя легкость гарантирована. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Семейный нутрициолог Наталья Шипарева в разговоре с NEWS.ru предупредила любителей арбуза, что популярное сочетание с брынзой или солеными орешками может сыграть злую шутку. Соль из этих продуктов мгновенно меняет правила игры. Натрий притягивает воду в межклеточное пространство, и весь мочегонный потенциал арбуза тратится на компенсацию соленой добавки.

- Отек после такого дуэта обеспечен, и виноват в нем не арбуз, а компания, в которой он оказался, - пояснила Шипарева.

Сам по себе калий в ягоде работает как мягкий диуретик и пытается вытеснить лишний натрий. Если есть арбуз без соли и в умеренном количестве, утренняя легкость гарантирована. Для здорового человека эта ягода действует как природное мягкое мочегонное, главное не портить эффект солеными перекусами. Так что арбуз с сыром - не самая удачная идея, если не хотите проснуться с отеками.

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