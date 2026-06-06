Житель Иркутской области отработает 60 часов за комментарий в соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Иркутского района привлекла к ответственности 33-летнего местного жителя за комментарий в социальной сети. Мужчина из рабочего поселка Маркова разместил в открытой группе текст, который, по заключению лингвистической экспертизы, был направлен на возбуждение ненависти и унижение достоинства определенной группы граждан.

В ведомстве пояснили, что информация была доступна для просмотра неограниченному кругу лиц. На этом основании прокуратура начала дело по административной статье о действиях, возбуждающих ненависть или вражду, совершенных публично с использованием интернета. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 60 часов обязательных работ.