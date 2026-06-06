В Тулуне инспекторы ДПС устроили погоню со стрельбой за 19-летней девушкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тулуне сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы задержать нетрезвую девушку за рулем автомобиля. Ночью инспекторы ДПС заметили «Тойоту Карину» без государственных номеров. Увидев патрульный экипаж, водитель резко нажала на газ и попыталась скрыться.

«Полицейские включили проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, после чего начали преследование. Через громкоговорящую установку сотрудники неоднократно требовали от водителя остановиться, однако нарушитель продолжал движение, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения», - рассказали в МВД Иркутской области.

После неоднократных предупреждений о возможном применении оружия инспекторы выстрелили по заднему колесу иномарки. Автомобиль остановился, никто не пострадал. За рулем оказалась 19-летняя жительница Куйтуна с явными признаками опьянения. В салоне она везла четверых знакомых. Освидетельствование показало, что алкоголя в выдыхаемом воздухе в три раза больше нормы. При этом водительского удостоверения у девушки никогда не было.

В итоге Тулунский мировой суд назначил нарушительнице 10 суток ареста в изоляторе временного содержания. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.