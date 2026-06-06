Губернатор Игорь Кобзев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ с Президентом Владимиром Путиным

В рамках Петербургского международного экономического форума прошло пленарное заседание «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» с главой государства Владимиром Путиным. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках Петербургского международного экономического форума прошло пленарное заседание «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» с главой государства Владимиром Путиным. Участие в мероприятии принял Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Владимир Путин уделил внимание сотрудничеству со странами БРИКС и отметил, что на них пришлось 49% прироста мирового ВВП. Говоря об экономике, Президент подчеркнул, что в апреле ВВП России вырос на 1,3%, а инфляция снижается. Что касается Иркутской области, валовый региональный продукт оценивается почти в 3 трлн рублей. Это 14-е место в России и 2-е – в Сибирском федеральном округе. Объем промышленного производства достиг 2,4 трлн рублей. Индекс составил 98,3% к аналогичному периоду прошлого года. Несмотря на это, мы улучшили позицию в федеральном рейтинге, поднявшись с 16-го на 13-е место, в Сибирском федерально округе – 3-е место.

Президентом также отмечена необходимость поддержки малого и среднего бизнеса.

– В регионе действует комплексная система государственной поддержки бизнеса. Это и налоговое стимулирование, и субсидии, гранты, займы, а также поддержка через институты развития. Ключевой инструмент нефинансовой поддержки — центр «Мой бизнес». Там работает принцип одного окна. Есть и отдельные программы для участников СВО, молодёжи и женщин-предпринимателей, – сказал Игорь Кобзев.

Что касается финансовых мер поддержки, их предоставляют фонд микрокредитования и фонд развития промышленности.

– Будем и дальше оказывать финансовую поддержку регионам, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. За последние четыре года через этот инструмент было выделено свыше триллиона рублей, до 2030 года планируем направить еще 750 млрд рублей. При этом мы списываем задолженности регионов по бюджетным кредитам. За последние два года – почти 440 млрд рублей, – сказал Владимир Путин.

Отметим, что в конце апреля текущего года Министерство финансов Российской Федерации списало Иркутской области часть задолженности по бюджетным кредитам в сумме 4,3 млрд рублей, которые в 2025 году были направлены на меры социальной поддержки участников СВО, а также на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Далее глава государства напомнил, что в теперь в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ учитывается еще одно направление – сокращение инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия.

Губернатор Игорь Кобзев напомнил, что в Иркутске в этом году свои двери после масштабного ремонта откроет Дом офицеров – объект культурного наследия XIX века. На восстановление исторического здания из областного бюджета направлено более 290 млн рублей. После ремонта в восстановленном здании разместится современный областной центр патриотического воспитания.

Президент также особо подчеркнул роль суверенитета, что для России он означает быть сильнее и умнее, требует эффективности. Иркутская область активно работает над формированием суверенитета, в том числе технологического. В регионе производят стратегически важные материалы, химические вещества, востребованные во всей России.

– Владимир Владимирович Путин в своем выступлении затронул многие сферы, важные для всех регионов – разные аспекты экономики, цифровизации, внешней политики и международных связей. Видим развитие страны и новые вызовы, которые мы с командой Правительства Приангарья будем преодолевать вместе с Президентом, а также сохранять нынешние успехи, – подчеркнул Игорь Кобзев.