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НовостиОбщество6 июня 2026 8:29

В Иркутской области дрон выявил сжигавшего мусор во время особого режима дачника

Инспектор на месте вручил извещение о составлении протокола
Василина ИКОННИКОВА
В Иркутской области дрон выявил сжигавшего мусор во время особого режима дачника

В Иркутской области дрон выявил сжигавшего мусор во время особого режима дачника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутском округе сотрудники МЧС с помощью беспилотника выявили нарушителя особого противопожарного режима. Во время облета садоводства «Топограф» дрон зафиксировал, как на одном из участков жгут мусор и сухую траву.

«По координатам был установлен адрес. Патрульной группой оперативно пресечено нарушение», - рассказали в МЧС Иркутской области.

Инспектор по пожарному надзору на месте вручил дачнику извещение о составлении протокола. Нарушение квалифицировали по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ - несоблюдение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. В ведомстве напомнили, что за это гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить 30-60 тысяч, а юридическим - от 400 до 800 тысяч рублей.