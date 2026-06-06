В Иркутской области дрон выявил сжигавшего мусор во время особого режима дачника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутском округе сотрудники МЧС с помощью беспилотника выявили нарушителя особого противопожарного режима. Во время облета садоводства «Топограф» дрон зафиксировал, как на одном из участков жгут мусор и сухую траву.

«По координатам был установлен адрес. Патрульной группой оперативно пресечено нарушение», - рассказали в МЧС Иркутской области.

Инспектор по пожарному надзору на месте вручил дачнику извещение о составлении протокола. Нарушение квалифицировали по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ - несоблюдение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. В ведомстве напомнили, что за это гражданам грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить 30-60 тысяч, а юридическим - от 400 до 800 тысяч рублей.