В Иркутске 7 июня отключат свет в десятках домов Свердловского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске в воскресенье, 7 июня, для проведения плановых работ временно ограничат электроснабжение в некоторых домах Свердловского района. С полуночи и до 5 утра энергетики будут готовить схемы.

«Возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщили энергетики.

Под отключение попадают десятки адресов на улицах Белинского, Гоголя, Грибоедова, Добролюбова, Железнодорожной, Жуковского, Звездинской, Кайской, Колхозной, Короленко, Лермонтова, Ломоносова, Миронова, Новокшонова, Терешковой, Флюкова, Чернышевского, Шмидта и Юрия Тена.

Под отключение попадают десятки адресов Фото: Иркутскэнергосбыт

Жителей просят отнестись с пониманием и приносят извинения за временные неудобства. Справки можно получить по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра: 8-800-100-9-777.