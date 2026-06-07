67 тысяч человек отметили 365-летие Иркутска на главной площади Фото: Ольга БУРДУКОВСКАЯ.

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что 67 тысяч горожан пришли на главную площадь, чтобы вместе отпраздновать 365-летие столицы Прибайкалья. Вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, председателем Думы Евгением Стекачевым и экс-главой региона Дмитрием Мезенцевым он поздравил иркутян с большим праздником. Мэр побывал на многих площадках и везде было много людей.

«Был сегодня на многих площадках, и везде – много народу, а значит, у нас получилось сделать то, что задумали: создать для каждого интересное, яркое и запоминающееся событие», - сказал Руслан Болотов.

На главной сцене Дня города на площади графа Сперанского выступила группа «Братья Грим». У солиста Константина в этот день был день рождения, и он разделил свой праздник с иркутянами. А ярким завершением вечера стало выступление группы «Дискотека Авария» - тысячи горожан вместе пели всем знакомые композиции.