В Иркутске 7 июня перекрыли улицы из-за Дня города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация города напомнила о том, что в Иркутске в воскресенье, 7 июня, продолжится перекрытие дорог. В этот день в областном центре будут отмечать 365-летие со дня основания.

В Иркутске 7 июня ограничат движение транспорта в центре. С 7 утра до 10 вечера будет полностью закрыт бульвар Гагарина на участке от Красного Восстания до Ярослава Гашека.

«7 июня будет прекращено движение транспортных средств по двум улицам. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня города», - рассказали в администрации Иркутска.

Также на это же время перекроют улицу Карла Маркса от 5-й Армии до бульвара Гагарина и въезд на остров Конный - от фитнес-клуба «Весна».

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.