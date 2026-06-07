Водитель на скорости въехал в препятствие и попал в больницу в Братске Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рано утром на дороге Братской ГЭС произошла серьезная авария. Автомобиль на большой скорости влетел в препятствие. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

«Автомобиль на большой скорости влетел в препятствие. Пострадавшего водителя автомобиля доставили в больницу», - рассказал мэр Братска Александр Дубровин.

Специалисты в очередной раз призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В случае происшествия звоните по единому номеру службы спасения 112 или в ЕДДС Братска по телефону 455-112.