Ливень и сильный ветер обрушились на Иркутск 7 июня Фото: предоставлено очевидцами

В Иркутске днем 7 июня резко испортилась погода. Горожане сообщают о сильном ветре, громе и мощном ливне. Это соответствует прогнозу: по области ожидаются кратковременные дожди, а в отдельных районах - грозы с порывами ветра до 14 метров в секунду.

В самом Иркутске обещали облачность с прояснениями, утром и днем прогнозировали умеренный дождь, грозу и северо-западный ветер до 11 метров в секунду. Температура днем поднимется всего до +21 градуса.

Непогода в Иркутске 7 июня

В понедельник, 8 июня, погода начнет налаживаться. Ночью еще возможен кратковременный дождь, но днем осадков уже не будет. Воздух прогреется до +26 градусов, ветер сменится на северо-восточный и не превысит 9 метров в секунду. По области днем ожидается от +24 до +29 градусов, хотя в отдельных районах будет прохладнее - от +14 до +19.