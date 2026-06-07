В Иркутске выступит дуэт NANSI & SIDOROV Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске продолжается празднование Дня города - для жителей и гостей подготовили насыщенную программу с выступлениями известных артистов. Вечером на двух площадках горожан ждут концерты.

Как сообщают организаторы, в 16:00 на острове Юность началась встреча с Дмитрием Кравченко. А главным вечерним событием станет выступление звёздных гостей - дуэта NANSI & SIDOROV. Они выйдут на сцену в 21:00 на площади у памятника Александру III.

«Впереди встреча с Дмитрием Кравченко на острове Юность. Также в программе – выступление звездных гостей», - рассказали в мэрии.

Все желающие могут посетить оба концерта совершенно бесплатно. Организаторы советуют приходить заранее, чтобы занять удобные места. Праздничные мероприятия продлятся до позднего вечера.