Два человека пропали после опрокидывания катера на водохранилище под Иркутском Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В Иркутской области следователи завели уголовное дело после того, как на Усть-Илимском водохранилище затонул катер вместе с людьми. Трагедия произошла 5 июня примерно в четырех километрах от берега.

«Произошло опрокидывание маломерного судна – катера КС-100, на борту которого находились судоводитель и пассажир», - рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

В результате оба человека оказались в холодной воде. Их до сих пор не удалось найти, а сам катер ушел на дно.

Сейчас следователи и криминалисты проводят необходимые проверки, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения на внутреннем водном транспорте, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Спасатели продолжают осматривать акваторию, но поиски пока не дали результатов.