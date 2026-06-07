В селе Хомутово Иркутской области отключили свет на нескольких улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей села Хомутово предупредили о неотложном отключении электроэнергии. Света не будет с 18 до 22 часов - энергетикам нужно срочно заменить трансформатор.

«В период времени с 18:00 до 22:00 будет произведено неотложное отключение электроэнергии для замены трансформатора», - говорится в официальном сообщении.

Без света останутся жители сразу нескольких улиц. В списке - Брестский, Доготарева, Еловая, Западный, Колхозная, Ленская, Луговая, Маяковского, Осиновая, Ощерина, Пихтовая, Поле Сухая степь, Полярная, Садовая, Сельский, Сельская, Солнечная и Трактовая.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства и обещают сделать все, чтобы вернуть свет в дома как можно быстрее. По всем вопросам можно позвонить в Единый энергетический информационно-справочный центр по телефону 8-800-100-9-777.