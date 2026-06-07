Дожди с грозами и 30-градусная жара ожидаются в Иркутске 8 июня Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области на 8 июня синоптики обещают переменную облачность и отсутствие серьезных осадков на большей части территории, хотя в южных районах ночью пройдут небольшие, а местами и умеренные дожди. Утром в отдельных районах возможен туман.

Согласно прогнозу, ветер ночью будет западным и северо-западным, а днем сменится на северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Иркутске ночью ожидается кратковременный дождь, а днем обойдется без существенных осадков. Утром возможен туман. Воздух в областном центре прогреется днем до +25 градусов.

В Братске будет преимущественно без осадков, утром тоже туман, а столбики термометров покажут до +26.

На Байкале ночью осадков не ожидается, но вот днем в отдельных местах пройдут кратковременные дожди с грозами, а на юге озера возможны даже сильные ливни. При этом температура на побережье будет ниже - всего +10…+15 градусов при облачной погоде.