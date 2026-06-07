Больше 180 пешеходов пострадали в ДТП в Иркутской области с начала года

Больше 180 пешеходов пострадали в ДТП в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Треть всех наездов на пешеходов в Иркутской области совершается в темное время суток. С начала года в Приангарье произошло 195 аварий с участием пешеходов, в которых 187 человек получили травмы, причем 46 из них - дети, и 18 пострадавших погибли.

«Около трети происшествий происходит на пешеходных переходах. В результате таких ДТП 82 человека получили травмы, еще трое погибли», - рассказали в ГАИ Иркутской области.

Самое страшное, что вне населенных пунктов каждый второй наезд на пешехода заканчивается смертью. Особенно уязвим человек становится в темноте или в условиях плохой видимости. В официальной сводке говорится: 11 пешеходов погибли и 64 травмированы при передвижении в темное время суток.

С начала года зафиксирован 41 наезд на ребенка, причем в шести случаях это случилось в темноте, а световозвращателей на одежде детей не было.

ГАИ напоминает простые правила. При движении с ближним светом фар водитель видит пешехода на расстоянии всего 25-50 метров. А если на человеке есть световозвращатель, эта дистанция вырастает до 150-200 метров. Это дает водителю до 25 секунд, чтобы среагировать и затормозить.