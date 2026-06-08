Поезд протаранил автомобиль на переезде в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2:25 ночи 8 июня 2026 года на перегоне Лена - Янталь Восточно-Сибирской железной дороги легковой автомобиль выехал на регулируемый переезд прямо перед приближающимся поездом. Машинист сразу ударил по тормозам, но расстояние было слишком маленьким, и столкновения избежать не удалось.

- Благо, обошлось без пострадавших. Вагоны с рельсов не сошли, инфраструктура не повреждена. На движение других поездов этот инцидент не повлиял, - рассказывают в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Водителей просят быть внимательнее на переездах и строго соблюдать правила. Цена ошибки может оказаться слишком высокой.

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