Магнитная буря накроет Иркутскую область 9 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 9 июня, жители Приангарья могут почувствовать магнитную бурю. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, вероятность такого сценария составляет 96%.

В пике сила бури достигнет уровней G2-G3, то есть выше среднего. Резкий скачок ожидается около девяти часов утра, а ближе к девяти вечера все должно вернуться к спокойному уровню. Сегодня, 8 июня, обстановка пока стабильная, серьезных колебаний не прогнозируют.

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